Балотелли: в «Милан» я не вернусь, но хотел бы попасть в «Наполи»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли сообщил, что хотел бы попробовать свои силы в «Наполи».
«Я никогда не думал о возвращении в «Интер». Я не слежу за «Миланом» и не вернусь туда. Фактически я должен был перейти в «Ювентус», прежде чем присоединился к «Милану». Сначала я поговорил с представителями туринского клуба, но потом выбрал «Милан», потому что был их фанатом и хорошо ладил с Адриано Галлиани.
«Рома» – хорошая команда. Что касается «Наполи», я бы хотел туда попасть. У них есть атакующее трио, которое отлично работает вместе. Надеюсь, что они выиграют скудетто.
На самом деле я думаю, что титул возьмёт «Ювентус» или «Интер», но надеюсь на Неаполь. Я не слишком хорошо знаю Лучано Спаллетти, но все его очень хвалят», — цитирует Балотелли Football Italia.