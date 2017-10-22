Васин: встреча ЦСКА и «Зенита» — событие для российского футбола

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился ожиданиями от матча 14-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Центральная встреча тура пройдёт сегодня, 22 октября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 16:30 мск.
«Когда встречаются ЦСКА и «Зенит», это событие для российского футбола. Насколько матч будет ярким, острым, предсказать не берусь, это уже другой момент. Надеюсь снова увидеть полный стадион, прочувствовать крутую атмосферу большого матча», — приводит слова Васина пресс-служба «армейцев».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Зенит».
Созин: не вижу никаких объективных причин для того, чтобы ЦСКА обыграл «Зенит»