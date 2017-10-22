Вернер признался, что в детстве мечтал играть за «Манчестер Юнайтед»

21-летний немецкий нападающий клуба «РБ Лейпциг» Тимо Вернер заявил, что в детстве являлся болельщиком «Манчестер Юнайтед».
«В детстве ты всегда мечтаешь о больших клубах. Раньше это был „Манчестер Юнайтед“.
При сэре Алексе Фергюсоне у них всегда были великолепные игроки, они всегда побеждали. В детстве ты всегда предпочитаешь команды, которые побеждают.
Об этом можно легко забыть, особенно когда всё идёт хорошо. Ты видишь, как развиваешься, играешь в сборной Германии — команде номер один, являющейся чемпионом мира. Тогда ты начинаешь мечтать о том, чтобы когда-нибудь поиграть где-то ещё», — цитирует Вернера Sky Sports.
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