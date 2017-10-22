Батшуайи: счастлив, что помог «Челси» набрать три очка в сложный момент

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи прокомментировал свой дубль в матче 9-го тура АПЛ с «Уотфордом» (4:2). Бельгиец вышел на замену во втором тайме и помог синим добыть волевую победу.
«Я не теряю концентрацию, тренируюсь, много работаю. Это было для меня очень хорошо, потому что я вышел на поле и сделал своё дело, забив два мяча и подарив три очка команде.
Я счастлив, особенно из-за того, что помог набрать три очка в сложный момент, а теперь необходимо думать о следующем матче», — цитирует Батшуайи сайт «Челси».
Аспиликуэта: для «Челси» было важно вернуться на победный путь