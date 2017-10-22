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Васин: буду рад забить «Зениту» ногой, головой или любой другой частью тела

22 октября 2017, воскресенье. 12:35 Футбол

Защитник ЦСКА Виктор Васин заявил, что в личном плане матч с «Зенитом» не имеет для него принципиального характера, несмотря на то, что он является воспитанником петербургского клуба. Васин в преддверии домашней игры с «Зенитом» в рамках 14-го тура российской Премьер-Лиги высказался о результативности молодых нападающих «армейцев».

«Действительно ничего личного по отношению к «Зениту» у меня нет. Хочется забить им и победить. Есть разница, когда ты играешь против средних команд или же против непосредственных конкурентов. Родной город… Столько воды утекло с тех пор, многое поменялось. Да, под Питером живут родители, есть друзья, знакомые. Но на поле же об этом не думаешь.

Голевой багаж надо пополнять. Не хочется заострять внимание на том, что нападающие забивают пока немного. Надо копать глубже: значит, мы создаём им мало моментов в атаке. На Жамалетдинова, Чалова сейчас тоже достаточно давления со стороны. Хочется пожелать им терпения, сил пройти через это. Потенциал и у Жамы, и у Феди большой, они это уже начинают доказывать. Понятно, что парни молодые, стабильности не хватает, но мы в них верим. Думаю, должно их прорвать. Но опять же — для этого вся команда обязана играть лучше. В последних матчах мы не так уж часто баловали их созданными моментами, прямо скажем. А что до меня — я буду рад забить «Зениту», и не только ему, головой, ногой или любой другой частью тела (Улыбается.)», — заявил Васин, который также высказался по поводу критики в свой адрес.

«Со временем я сумел перешагнуть через это, перевернул страницу. Возможно, визуально кажется, что мне абсолютно всё равно, но были сложные периоды, в частности, в нынешнем году. Начало сезона в моральном плане выдалось непростым. У меня были ошибки, но сейчас после этого всего мне стало гораздо легче, я даже не задумываюсь на тему критики. Хочется играть и помогать команде добиваться поставленных задач», — цитирует Васина официальный сайт ЦСКА.

Васин: встреча ЦСКА и «Зенита» — событие для российского футбола
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит Виктор Васин
Новости. Футбол
22 октября 2017, воскресенье
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