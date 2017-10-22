Генсек ФИФА увидела победу футболистов НСФЛ в Межконтинентальном турнире в Сочи

В Сочи завершился I Межконтинентальный турнир по футболу «Навстречу Чемпионату мира 2018», который проходил в рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В турнире приняли участие шесть сборных с четырёх континентов: команды Азии, Африки, Америки и Европы, а также сборные НСФЛ и МСФС. В предварительном раунде сборные были поделены на две группы и боролись за право сыграть в финальных матчах. Всего за шесть команд сыграли футболисты из 28 различных стран со всех частей света. В финальный день соревнований состоялось три матча, в которых были разыграны окончательные места по итогам турнира.
Сборная Африки под руководством Игоря Гамулы, который по ходу турнира радовал всех болельщиков яркими высказываниями и эмоциональными интервью, одержала первую победу в Сочи — она принесла африканцам пятое место на турнире. Соперником в этом матче стала команда Азии Валерия Турсунова, которая практически всю игру оказывала упорное сопротивление сопернику, но под конец встречи не смогла устоять — 4:1 итоговая победа сборной Африки.
В матче за бронзу встретились сборные Международного студенческого футбольного союза Андрея Стукалова и Америки Сергея Куленко. Команда Америки, состав которой в большей степени составили латиноамериканцы, вновь провела эмоциональный матч, но потерпела разгромное поражение — 1:5.
Перед стартом финального матча состоялось торжественная церемония, в которой приняла участие генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. Первая в истории ФИФА женщина-генсек отметила, что «футбол — это очень важная вещь в современном мире, которая объединяет страны, объединяет людей, что все и увидели в рамках футбольного турнира и фестиваля в целом».
Финальный матч Межконтинентального турнира между сборными Национальной студенческой футбольной лиги Андрея Канчельскиса и Европы Юрия Красножана получился по-настоящему боевым и зрелищным. Европейцы открыли счёт в самом начале встречи усилиями студента из Калининграда. Первый тайм прошёл под их контролем, но ограничился одним забитым мячом. Во втором тайме на поле вышла совсем другая сборная НСФЛ: сильно мотивированная и заряженная только на победу. Активизировались болельщики, которые всё громче и громче скандировали «Россия, Россия». За пять минут в середине тайма Алексей Красноруцкий и Григорий Иванов вывели российскую команду вперёд. Испанский костяк сборной Европы организовал финальный штурм на ворота россиян и добился своего — счёт стал 2:2. В серии пенальти точнее оказалась всё же сборная НСФЛ — 5:3.