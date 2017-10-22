Гари Невилл: я на расстоянии в миллион миль от продолжения карьеры тренера

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и экс главный тренер «Валенсии» Гари Невилл сообщил, что не намерен возобновлять карьеру тренера.
«Этого никогда не будет. Я на расстоянии в миллион миль от продолжения карьеры тренера. Конечно, через 10 лет я мог проснуться и сказать: «Я хочу тренировать». Я люблю футбол, но я больше не хочу быть в этой среде.
Я отклонил два или три предложения из АПЛ, я отказался от двух вариантов в Чемпионшипе и не собирался заниматься этим. Я возглавил „Валенсию“, потому что меня попросил деловой партнёр, и я подумал, что у англичанина редко бывает шанс управлять одним из четырёх или пяти ведущих клубов Испании.
Это была невероятная возможность. Всё прошло не так хорошо, как хотелось бы, но я наслаждался каждой минутой, и это меня многому научило. Я не жалею, что уехал тогда в Испанию», — цитирует Невилла Daily Mail.