100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гари Невилл: я на расстоянии в миллион миль от продолжения карьеры тренера

22 октября 2017, воскресенье. 14:59 Футбол

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и экс главный тренер «Валенсии» Гари Невилл сообщил, что не намерен возобновлять карьеру тренера.

«Этого никогда не будет. Я на расстоянии в миллион миль от продолжения карьеры тренера. Конечно, через 10 лет я мог проснуться и сказать: «Я хочу тренировать». Я люблю футбол, но я больше не хочу быть в этой среде.

Я отклонил два или три предложения из АПЛ, я отказался от двух вариантов в Чемпионшипе и не собирался заниматься этим. Я возглавил „Валенсию“, потому что меня попросил деловой партнёр, и я подумал, что у англичанина редко бывает шанс управлять одним из четырёх или пяти ведущих клубов Испании.

Это была невероятная возможность. Всё прошло не так хорошо, как хотелось бы, но я наслаждался каждой минутой, и это меня многому научило. Я не жалею, что уехал тогда в Испанию», — цитирует Невилла Daily Mail.

Невилл: в матче с «Манчестер Юнайтед» я увидел нетипичный «Ливерпуль»
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
ФК Валенсия Гари Невилл
Новости. Футбол
22 октября 2017, воскресенье
15:35 Милевский: чувствовал, что сборная Украины не пройдёт Хорватию в отборе на ЧМ
15:26 «Кьево» одержал победу в веронском дерби
15:17 Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с ЦСКА
15:15 Прямая видеотрансляция матча «Сельта» — «Атлетико»
15:13 Игрок «Зари»: в Украине вполне обычно каждый день видеть на улице пьяных людей
15:09 ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Зенитом»
14:59 Гари Невилл: я на расстоянии в миллион миль от продолжения карьеры тренера
14:52 «Вильярреал» разгромил «Лас-Пальмас», Черышев отдал голевую передачу
14:18 Морозюк: «Шахтёр» — соперник, который злит киевское «Динамо» больше всего
14:00 Черевченко: «инстинкта убийцы» «Балтике» пока не хватает
13:50 Гаттузо может сменить Монтеллу на посту главного тренера «Милана»
13:40 Клопп: «Тоттенхэм» — это не только Кейн
13:31 Каха Каладзе избран новым мэром Тбилиси
13:28 Вартапетов: никакой боязни играть, как было у Асатиани, у Зобнина нет
13:27 Генсек ФИФА увидела победу футболистов НСФЛ в Межконтинентальном турнире в Сочи
13:09 Радимов: по составу «Зенит» назвать фаворитом нельзя, у ЦСКА тоже хорошие игроки
13:03 Райола: матери Лукаку приходилось идти на матчи с его свидетельством о рождении
12:48 Пономарёв: ЦСКА может добиться ничьей в матче с «Зенитом» только за счёт обороны
12:45 «Урал» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ
12:36 Сутормин: «Зенит-2» — хорошая, обученная команда, обыгрывать её всегда приятно
12:35 Васин: буду рад забить «Зениту» ногой, головой или любой другой частью тела
12:29 Гонтарь: игра с «Рубином» — лучшая в этом сезоне для Шунина
12:29 Выживший в авиакатастрофе самолёта «Шапекоэнсе» вратарь сыграл свадьбу
12:14 Будогосский: Кукуян допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота «Спартака»
12:12 На матче ЦСКА — «Зенит» ожидается до 26 тыс. зрителей
12:04 Неймар повздорил с Эмери на тренировке «ПСЖ»
11:51 Батшуайи: счастлив, что помог «Челси» набрать три очка в сложный момент
11:44 Райола: не позволю Ибрагимовичу остановиться. Мои дети выросли, мне нужны деньги
11:42 Женская сборная Дании, бойкотировавшая матч со Швецией, сыграет с Хорватией
11:35 Харгривз: Нильссон-Линделёф потерял часть доверия Моуринью
11:30 Фидлер: «Уралу» по силам выйти в еврокубки, нужно лишь немного везения
11:19 Вернер признался, что в детстве мечтал играть за «Манчестер Юнайтед»
11:00 Прямая видеотрансляция матча «Вильярреал» — «Лас-Пальмас»
10:54 Балотелли: гол «Рубину» — один из самых красивых в карьере, хоть вратарь и уснул
10:48 Тренер «Амкара»: игра со «Спартаком» показала — у нас есть своя философия
10:38 Гол: «Амкар» хорошо оборонялся, ничья со «Спартаком» — хороший результат
10:33 Идову — о нереализованном моменте в матче со «Спартаком»: мне надо извиниться
10:32 Васин: встреча ЦСКА и «Зенита» — событие для российского футбола
10:31 Зидан не считает себя лучшим тренером в мире
10:25 Балотелли: Манчини в «Зените»? Это бесполезная трата времени
10:16 Моуринью: когда ты проигрываешь из-за отношения игроков, это действительно плохо
10:00 Коновалов: приятно, когда обращают внимание клубы РФПЛ, однако я игрок «Кубани»
10:00 Созин: не вижу никаких объективных причин для того, чтобы ЦСКА обыграл «Зенит»
09:53 Павлов: в перспективе перед «Ротором» есть задача выйти в РФПЛ, и мы её выполним
09:48 Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров пожелал удачи форварду «Урала» Ильину
Все новости RSS
Партнерский контент