Невилл: в матче с «Манчестер Юнайтед» я увидел нетипичный «Ливерпуль»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал гостевую ничью манкунианцев с «Ливерпулем» (0:0) в матче 8-го тура АПЛ.
«В первом тайме я думал, что игра «Юнайтед», если быть честным, определённо отличалась от той, что была год назад. Но вторая половина вернула нас к тому времени: „Ливерпуль“ был единственной командой, которая настаивала на своих намерениях. А гостей устраивала и ничья.
Я уверен, что заголовки про этот матч будут гласить, что Жозе припарковал автобус. «Ливерпуль» отлично сыграл, но Юрген Клопп мог сделать больший акцент на атаку во втором тайме. Он мог снять с игры Джана, Хендерсона или Вейналдума, чтобы добавить в атаке. Но он не осмелился проиграть. Они пытались атаковать, но крайне осторожно. Это был нетипичный «Ливерпуль». Они не хотели оставлять шанс сопернику для контратаки.
«Ливерпуль» был лучше по игре, но действовал аккуратно, потому что Клопп не находится в ситуации, когда он может позволить себе проиграть такой матч», — цитирует Невилла Sky Sports.