Милевский: чувствовал, что сборная Украины не пройдёт Хорватию в отборе на ЧМ

Бывший нападающий сборной Украины Артём Милевский поделился мыслями о невыходе национальной команды на ЧМ-2018. В решающем матче отбора команда Андрея Шевченко уступила Хорватии со счётом 0:2.
«Наблюдаю за тренерской работой Андрея Николаевича Шевченко по телевизору. Он хороший человек, но сборная не вышла даже в плей-офф отбора на чемпионат мира. Какие тут могут быть впечатления от его тренерской работы? Футболисты очень старались, но в ключевых матчах сборной Украины, как всегда, чего-то не хватило.
Помню, в плей-офф отбора на чемпионат мира 2010 года нам попался, казалось бы, удобный соперник — сборная Греции, а могла выпасть Португалия и Швеция. Друзья писали, что чемпионат мира у сборной Украины уже в кармане, и заранее поздравляли нас с выходом на турнир. Мы сыграли в гостях 0:0, а в Донецке проиграли грекам 0:1. Как так? У Шевы были слёзы, все расстроены, но снова чего-то не хватило.
Горький опыт уже научил меня не радоваться раньше времени. И в этом отборочном цикле чувствовал, что мы не выйдем в плей-офф и не пройдём хорватов. Почему-то это повторяется из года в год", — сказал Милевский в интервью Tut.