Мончи: с каждым днём «Рома» становится лучше

Спортивный директор «Ромы» Мончи указал на прогресс римлян в последние недели и рассказал о задаче клуба.
«Мы никогда не сомневались в Эусебио Ди Франческо, поскольку всегда были уверены в его профессионализме. С каждым днём команда становится лучше.
На сегодняшний день «Ювентус», «Наполи» и «Интер» опережают нас, потому что у них больше очков и потому что они работают вместе дольше, чем мы. Мы стремимся работать в направлении скудетто и приблизиться к лидерам серии А", — сказал Мончи в эфире Mediaset Premium.
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