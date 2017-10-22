Сарри: Ханданович — один из лучших вратарей Европы, он был непробиваем

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился впечатлениями от ничьей с «Интером» в матче девятого тура Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 0:0. После игры Сарри похвалил голкипера «Интера» Самира Хандановича.
«Самир Ханданович — необыкновенный вратарь, на данный момент он один из лучших в Европе, так что вполне нормально, что он сегодня был непробиваем. Команда играла последовательно, хорошо прессинговала и быстро возвращала мяч. Мы владели мячом 75% времени против очень сильного противника, поэтому я думаю, что этот матч можно занести себе в актив.
Учитывая качество игры, большое количество ударов и территориальное господство, мы должны говорить о двух потерянных очках. Однако если мы продолжим играть на таком уровне, то мало кто сможет отнять у «Наполи» очки», — сказал тренер в эфире Mediaset Premium.