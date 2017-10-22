«Гуанчжоу Эвергранд» в седьмой раз подряд выиграл чемпионат Китая

«Гуанчжоу Эвергранд» выиграл чемпионат Китая 2017 года. В матче 28-го тура команда Луиса Фелипе Сколари со счётом 5:1 разгромила «Гуйчжоу Чжичэн» и обеспечила себе седьмой подряд титул за два тура до конца.
На втором месте финишировал «Шанхай СИПГ». Команда Андре Виллаш-Боаша сохраняла теоретические шансы на титул, но в 28-м туре на своём поле уступила «Гуанчжоу Фули» (1:2). Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Халк в первом тайме не реализовал пенальти, но отличился голом во второй половине игры.