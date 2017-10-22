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«Гуанчжоу Эвергранд» в седьмой раз подряд выиграл чемпионат Китая

22 октября 2017, воскресенье. 16:51 Футбол

«Гуанчжоу Эвергранд» выиграл чемпионат Китая 2017 года. В матче 28-го тура команда Луиса Фелипе Сколари со счётом 5:1 разгромила «Гуйчжоу Чжичэн» и обеспечила себе седьмой подряд титул за два тура до конца.

На втором месте финишировал «Шанхай СИПГ». Команда Андре Виллаш-Боаша сохраняла теоретические шансы на титул, но в 28-м туре на своём поле уступила «Гуанчжоу Фули» (1:2). Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Халк в первом тайме не реализовал пенальти, но отличился голом во второй половине игры.

Китай - Суперлига. 28-й тур
22 октября 2017, воскресенье. 14:35 МСК
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
5 : 1
Гуйчжоу Чжичэн
Гуйян
1:0 – Линь – 15, 2:0 – Алан – 17, 2:1 – Wang – 29, 3:1 – Ду – 52 (автогол), 4:1 – Ханьчао – 77, 5:1 – Мурики – 90+2
Китай - Суперлига. 28-й тур
22 октября 2017, воскресенье. 14:35 МСК
Шанхай СИПГ
Шанхай
1 : 2
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу
0:1 – Цзихун – 5, 0:2 – Захави – 49, 1:2 – Халк – 60
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Гуанчжоу Эвергранд Шанхай СИПГ Андре Виллаш-Боаш Луис Фелипе Сколари Халк Китайский футбол
Новости. Футбол
22 октября 2017, воскресенье
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