В матче открытия нового стадиона «Динамо» сборная России может сыграть с Италией

Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов сообщил, что в матче открытия стадиона 5 июня сборная России может сыграть с командой Италии.
«Сегодня у нас промежуточный чекпойнт, ко дню рождения Яшина мы полностью закончили основные работы на футбольном стадионе, остались только табло и отделка лож. 26 700 зрителей — это намного больше средней посещаемости РФПЛ. Мы надеемся, что он будет хорошо заполняться. Сдать весь спортивный комплекс «ВТБ Арена Парк» мы планируем в апреле следующего года, первый матч здесь может провести сборная России — последний контрольный перед ЧМ-2018 5 июня. А следующий сезон, как рассчитываем, здесь начнёт ФК „Динамо“.
Соперник сборной, говорят, будет топовый — возможно, Италия, если она выйдет на ЧМ, конечно», — передаёт слова Перегудова корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.
Видео доступно на «Чемпионате».