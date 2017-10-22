Манчини: даже ничьей с ЦСКА не могу быть рад, но результат справедлив

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал гостевую ничью с ЦСКА (0:0) в матче 14-го тура РФПЛ.
«Я рад, только когда выигрываем. Даже ничьей не могу быть рад. Результат справедлив, но самый опасный момент был у нас, надо было его использовать. Второй тайм мне понравился больше, чем первый. ЦСКА начал агрессивно, они были свежее, у нас было меньше времени на восстановление», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».
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