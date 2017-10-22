«Сьон» и «Лугано» сыграли вничью, Митрюшкин пропустил два гола

«Сьон» упустил победу над «Лугано» в матче 12-го тура чемпионата Швейцарии. Встреча проходила в Сьоне на стадионе «Турбийон» и завершилась со счётом 2:2.
В составе «Сьона» с первых минут на поле вышел российский голкипер Антон Митрюшкин, который отыграл полный матч и пропустил два гола. У хозяев отличились Салих Учан и Матеус, у гостей по одному мячу забили Карлиньос и Давид Мариани.
«Сьон» (13 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Лугано» (9 баллов) — на 10-й строчке.