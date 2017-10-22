Лодыгин: без потасовки в матче ЦСКА – «Зенит» сегодня было не обойтись

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал гостевую ничью с ЦСКА (0:0) в матче 14-го тура РФПЛ. Футболист появился на поле во втором тайме после того, как его коллега по амплуа Андрей Лунёв получил повреждение.
«Немного тяжело выходить в таком матче, но, можно сказать, мне сегодня выдался шанс. Вышел и сыграл так, как сыграл. Лично я доволен собой.
Я бы не сказал, что у моих ворот был какой-то очень опасный момент, но были неприятные атаки на последних минутах. Может быть, в двух моментах мы могли забить, но в остальном — 0:0. Это закономерный результат.
Можно сказать, без потасовки было не обойтись. Обе команды хотели победить, где-то нервы сдавали. В потасовке не хотелось участвовать. Там и так хватало народу», — передаёт слова Лодыгина корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.