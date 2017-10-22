Мевля: в РФПЛ все закрываются, в Европе «Зениту» попроще играть

Защитник «Зенита» Миха Мевля прокомментировал ничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 0:0. Питерцы не смогли победить в третьем матче турнира подряд.
«Дерби — очень напряжённая игра, поэтому каких-то таких эмоций ожидали. Драки не было. Мы просто потолкались, и довольно легко из этого эпизода вышли.
Мы были готовы к такому стилю ЦСКА. В первом тайме мы начали не лучшим образом, но во втором тайме смогли переломить игру, и всё закончилось так, как закончилось. Результат нас не устраивает. «Зенит» всегда хочет взять три очка.
В чемпионате России все закрываются и очень плотно играют в защите. Вы видите, что в Европе нам попроще играть. Мы должны больше работать и искать свои возможности на поле», — приводит слова игрока корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.