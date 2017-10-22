Маммана: «Зенит» и ЦСКА стремились к победе, поэтому игра вышла такой жёсткой

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана прокомментировал ничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 0:0. Питерцы не смогли победить в третьем матче турнира подряд.
«Игра получилась очень тяжёлой, что и неудивительно – ведь мы встречались с большой командой. И «Зенит», и ЦСКА стремились к победе, поэтому игра вышла такой жёсткой, даже агрессивной. Никто не хотел уступать. Жаль, что при этом не удалось забить ни одного гола», — приводит слова Мамманы корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
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