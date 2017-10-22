Пономарёв: «Зенит» не понравился, ничего у него нет. Кокорин целый тайм простоял

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал ничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги между ЦСКА и «Зенитом». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 0:0.
«Игра ЦСКА была неплохая с точки зрения движения и желания. Хотя бы беготнёй можно было додавить. На флангах надеемся только на Марио Фернандеса, хотя фланговые атаки — это важно! А у ЦСКА — пять человек в обороне! В жизни такого не было! Это при том, что крайние нападающие вымерли, как мамонты, так что фланговым защитникам стало проще подключаться в атаку. Витиньо не хочет бороться, хочет на чистых мячах играть. В прошлом сезоне и Чалов забивал благодаря стечению обстоятельств, а теперь ни одного момента он не имеет.
«Зенит» мне не понравился, ничего у него нет. Александр Кокорин? Да что Кокорин? Что это за нападающий, у которого моментов нет? Первый тайм вообще простоял, один раз ударил без сопротивления после ошибки Васина. То, что сделал Виктор, в центре обороны недопустимо, но защитника лучше у ЦСКА пока нет. У Васина в каждом матче такие ошибки, потому что он непластичный игрок. Сейчас более-менее стал соображать, сегодня однажды вынес мяч после прострела и спас ЦСКА», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.