Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Копенгаген» разгромил «Орхус» в чемпионате Дании

«Копенгаген», соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, провёл матч в своём национальном чемпионате.
Во встрече 13-го тура чемпионата Дании «Копенгаген» на своём поле разгромил «Орхус» со счётом 4:0. Таким образом, гости прервали серию из двух поражений в датской Суперлиге.
«Копенгаген» (21 очко) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Дании, «Орхус» (14) — на 10-й строчке.
В первом матче с «Локомотивом» в групповом этапе Лиги Европы «Копенгаген» на своём поле сыграл вничью (0:0). Второй матч между командами пройдёт в Москве 23 ноября.