«Динамо» и «Шахтёр» не выявили победителя в Киеве

В Киеве на стадионе «Олимпийский» состоялось главное противостояние украинского футбола — матч между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром».
Встреча 13-го тура украинской Премьер-лиги завершилась вничью. Забитыми мячами команды зрителей порадовать не сумели.
Беспроигрышная серия донецкой команды в текущем первенстве достигла 11 матчей. Последнее поражение подопечные Паулу Фонсеки потерпели именно от «Динамо» (0:1).
В таблице украинского первенства «Шахтёр» (32 очка) располагается на первой строчке, а «Динамо» (25) занимает второе место.