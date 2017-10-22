«Лацио» разгромил «Кальяри» и сравнялся по очкам с «Ювентусом» в таблице Серии А

В матче 9-го тура чемпионата Италии «Лацио» принимал на своём поле «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей отличился бывший защитник «Ростова» Баштуш, а ещё два гола забил форвард Чиро Иммобиле. Таким образом, «Лацио» одержал четвёртую победу подряд в Серии А, а «Кальяри» пятый раз подряд потерпел поражение.
«Лацио» набрал 22 очка и сравнялся по этому показателю с «Ювентусом». Команды делят третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (6) находится на 16-й строчке.