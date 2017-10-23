Марсело: для меня Бензема – лучший девятый номер Европы

Защитник мадридского «Реала» Марсело Жуниор поддержал главного тренера команды Зинедина Зидана после его слов о нападающем Кариме Бензема. Последний не вышел на поле в основном составе в домашнем матче 9-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром», выигранном «сливочными» со счётом 3:0.
«Бензема – великий футболист. Он и Роналду забивают очень много. В нашей команде есть и такие игроки, как Иско и Асенсио. Нормально, что люди требуют больше голов, однако сегодня было видно, что Бензема даёт команде больше, чем забитые мячи. Для меня Бензема – лучший девятый номер Европы. Я не лгу, Бензема – настоящая звезда, как и все мои одноклубники», — цитирует Марсело Marca.