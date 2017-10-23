Гамейро: ничего не боюсь и буду бороться за место в основном составе «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Кевин Гамейро отметил, что настроен серьёзно и хочет выходить на поле в стартовом составе. Футболист сказал об этом после выездного матча 9-го тура чемпионата Испании с «Сельтой». Столичная команда победила со счётом 1:0, а гол на свой счёт записал Гамейро.
«Я знаю, что выступаю в очень сильной команде, в которой высокая конкуренция. Но я ничего не боюсь. Буду бороться за место в основном составе «Атлетико». Но в данный момент не забиваю себе голову мыслями об этом, думая об успехах команды», — цитирует Гамейро испанское интернет-издание Sport1.
В нынешнем сезоне Гамейро принял участие в 3 матчах Примеры, выйдя на поле в основном составе в 1 из них. Стал автором 1 гола.