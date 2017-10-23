Хусаинов: у Ригони был умысел в эпизоде с Березуцким — это 2-я жёлтая карточка

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал спорный судейский эпизод в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» (0:0). На 44-й минуте встречи полузащитник гостей Эммануэль Ригони, уже имевший в пассиве жёлтую карточку, толкнул защитника «армейцев» Алексея Березуцкого, который был без мяча, в спину двумя руками. Арбитр матча Михаил Вилков никак не отреагировал на этот эпизод и лишь позже устно предупредил Ригони — после замечаний со стороны футболистов ЦСКА.
«Умысел в действиях Ригони был — значит это вторая жёлтая карточка. Вопрос арбитру: что помешало ему вынести наказание в соответствии с правилами? Пропустить и нашептать игроку на ушко — это не профессиональное судейство, а дворовый футбол. Отсутствие своевременной реакции побуждает игроков продолжать грубить: «Если ему можно, значит нам тоже можно». В итоге игра выходит из-под контроля. Хорошо ещё, что сами футболисты не переступили черту и не превратили игру в бои без правил.
Здесь судья просто «поплыл». Мне это напомнило игру Португалии и Голландии на ЧМ-2006, когда Валентин Иванов раздал 16 жёлтых и 4 красные карточки», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.