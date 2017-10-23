Маскерано: думаю, сборной Аргентины больше помог Месси, чем колдун

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано прокомментировал слухи о том, что в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Эквадора в делегации «альбиселесте» был колдун по имени Мануэль. Последнего знают в Аргентине хорошо. Роль Мануэля согласно слухам заключалась в том, чтобы помочь подопечным Хорхе Сампаоли, которым обязательно нужна была победа. Игра закончилась победой аргентинцев со счётом 3:1 и завоеванием путёвки на финальную стадию мундиаля.
«Колдун в Кито? Честно скажу, мы не знаем и не видели этого господина. А после матча уже слышали и читали об этом. Если он действительно нам помог, то в добрый час. Но сам думаю, что сборной Аргентины больше помог Месси, чем колдун. Тем не менее если колдун также помог, то я уважаю любой вид веры», — цитирует Маскерано Ole.