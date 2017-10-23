Сампаоли призвал болельщиков и СМИ не давить на игроков сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отметил сложность выступления в национальной команде. Наставник «альбиселесте» подчеркнул, что футболисты подвергаются очень большому давлению со стороны СМИ и болельщиков, которые постоянно требуют побед и соответствующего уровня игры.
«В Аргентине футболисты подвергаются такому большому давлению из-за требования побеждать, что в итоге страдают талант и креативность. Иногда ты даже сомневаешься в своих силах из-за того, что тебя обязывают одерживать победы. Перед чемпионатом мира нужно избавиться от такого чувства долга», — приводит слова Сампаоли Ole.
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