Найнгголан: боюсь пропустить чемпионат мира в России

Полузащитник «Ромы» и сборной Бельгии Раджа Найнгголан поделился мнением о выступлении римлян в чемпионате Италии, а также оценил свои перспективы поехать в Россию на ЧМ-2018 в составе сборной Бельгии.
«В Турине мы добились хорошего результата в нужное время. Победа над «Торино» приблизила нас к вершине. «Рома» амбициозна и продолжает бороться за скудетто. Эта команда была построена, чтобы что-то выиграть.
Что касается сборной Бельгии, я не хочу больше споров и разговоров. Тренер сказал, что сделает свой выбор, но, конечно, есть некоторые вопросы. Я боюсь пропустить ещё один чемпионат мира», — цитирует Найнгголана Football Italia.
В квалификации ЧМ-2018 Раджа Найнгголан принял участие всего в двух матчах.
Найнгголан: меня могут оставить без чемпионата мира