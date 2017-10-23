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Сборная России начала с победы чемпионат мира по футболу 7х7

23 октября 2017, понедельник. 13:16 Футбол

Любительская сборная России начала с победы чемпионат мира по футболу 7х7 в Гватемале, обыграв в стартовом поединке турнира одну из лучших команд Южной Америки — Эквадор.

Матч проходил при 30-градусной жаре и под проливным дождём, но уже в дебюте игры Сергей Кутузов открыл счёт, послав мяч в эквадорские ворота пяткой.

Южноамериканцы быстро ответили голом Росалеса, но после этого до перерыва забивали только подопечные Дмитрия Смирнова. Антон Горячев вывел национальную команду вперёд во второй раз, его поддержали Ильнар Жамалетдинов и Эдуард Уразаков, а затем эквадорцы под прессингом отправили мяч в собственные ворота.

Во второй половине встречи южноамериканцы отквитали один мяч, но Горячев вскоре оформил дубль, а последние 15 минут встречи прошли без голов.

Россия начала мундиаль с победы и во втором туре сыграет 24 октября в 4:00 мск со сборной Перу. В третьем туре россияне встретятся с одной из команд группы В, где также представлены три сборные. Две лучшие команды из подгруппы D выйдут в четвертьфинал.

Чемпионат мира по футболу 7х7. Группа D. 1-й тур

Эквадор — Россия — 2:6 (1:5)

Голы: Росалес, Эскудеро — Горячев-2, Кутузов, Жамалетдинов, Уразаков, автогол.

Положение в группе: 1. Россия — 3 очка (1 игра), 2. Перу — 0 (0), 3. Эквадор — 0 (1).

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на канале в YouTube ЛФЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Футбол
23 октября 2017, понедельник
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