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Билеты на матч «Севилья» — «Спартак» не поступят в свободную продажу

23 октября 2017, понедельник. 14:02 Футбол

Билеты на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком» не поступят в свободную продажу для болельщиков. Встреча состоится 1 ноября в Испании, начало игры — в 22:45 мск.

«Небольшое количество билетов, которым мы располагаем на этот матч, не попадёт в свободную продажу. Все эти билеты будут в распоряжении держателей абонементов для того, чтобы они могли приобрести их для членов семьи и друзей по специальной цене», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой в пресс-службе испанского клуба.

Музей «Спартака» пополнился мячом с матча с «Севильей»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Севилья ФК Спартак Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
23 октября 2017, понедельник
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