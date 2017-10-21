Музей «Спартака» пополнился мячом с матча с «Севильей»

Клубный музей «Спартака» пополнился новыми экспонатами с матча группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (5:1). В музее красно-белых разместили игровой мяч с автографами футболистов и главного тренера Массимо Карреры, официальную монетку УЕФА, которую судьи подбрасывали перед началом встречи, а также вымпел к матчу.
Обыграв «Севилью» со счётом 5:1, «Спартак» одержал свою самую крупную победу на групповой стадии Лиги чемпионов.
Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Спартака».
Федун: думаю, мяч с матча «Спартак» — «Севилья» будет у нас в музее