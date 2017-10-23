В Кубке Таиланда вратарь пропустил пенальти, убежав праздновать промах соперника. Произошло это в полуфинальном матче между командами «Бангкок Спортс Клаб» и «Сатри Ангтхонг».
Основное время завершилось вничью (2:2), а в серии пенальти счёт был 19:19. Вратарь «Бангкок Спортс Клаб» подошёл к «точке», но пробил в перекладину. Радостный вратарь «Сатри Ангтхонг» побежал праздновать промах соперника, а в это время мяч, отскочивший от стойки вверх, опустился на землю и залетел в сетку ворот.
Игрок «Сатри Ангтхонг» не смог забить следующий пенальти, и «Бангкок Спортс Клаб» выиграл матч.
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».