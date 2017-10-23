Гришин: надеюсь, Кучаеву звёздная болезнь не грозит – он скромный парень

Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин высказал мнение по поводу полузащитника «армейцев» Константина Кучаева. В текущем сезоне 19-летний игрок провёл семь матчей за ЦСКА в РФПЛ.
«Кучаев сходу завоевал место в основе «молодёжки». В схеме «4-3-3» исполнял ту же роль, что и вчера против «Зенита», — центрального атакующего полузащитника. У нас не было одного постоянного капитана – разным ребятам передавали повязку, чтобы почувствовали уверенность в собственных силах. Мальчишки на такие вещи обращают внимание. Дошла очередь и до Кучаева. Нам в ЦСКА не ставили задачи побеждать любой ценой. Важнее было, чтобы ребята развивались и хорошо, красиво играли. Если играли плохо, мы им прямо об этом говорили. Что могли — сделали, дальше они двигаются без нас.
Как на них повлияет общество и атмосфера, тяжело загадывать. Но останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Сколько уже было таких молодых-перспективных: матч-другой сверкнёт – и потух.
Наверное, каждый президент мечтает, чтобы в его клубе играли свои воспитанники. Чем больше их будет в первой команде ЦСКА, тем лучше. Но пока человек матчей 50 на высоком уровне не проведёт, рано о чём-то говорить. Тут главное – не перехвалить. Надеюсь, Кучаеву звёздная болезнь не грозит – он скромный парень, слушает старших», — сказал Гришин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.