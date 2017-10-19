Кучаев: взрослая Лига чемпионов — это совсем другой уровень

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал домашнее поражение «армейцев» от «Базеля» (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 19-летний футболист появился на поле с замены на 70-й минуте.
«Не сказать, что было тяжело входить в игру. «Базель» забил нам гол и сел в оборону. Сложнее было создавать моменты, а открываться и делиться мячом не так сложно. Гончаренко просил меня играть вперёд, обострять, не бояться брать игру на себя, создавать какие-то моменты.
Если честно, и с «МЮ» было тяжело выходить на поле, и сегодня. Это Лига чемпионов, и я никогда не играл на таком уровне. Это мои первые шаги, и мне в каждой игре не сказать, что легко выходить на поле. Взрослая Лига чемпионов сильно отличается от юношеской. Здесь совсем другой уровень.
Сказывалось ли на игре, что на поле вышло столько молодёжи? Думаю, перед игрой немного нервничали, но с начала матча мандраж пропадает. Я думаю, об этом и не думаешь — что ты молодой и кто-то старше тебя на поле», — сказал Кучаев в эфире «Матча».