Джикия — о борьбе в РФПЛ: пусть наверху не расслабляются, «Спартак» наступает

Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил мнение, что московская команда сохраняет шансы выиграть чемпионат России в этом сезоне. После 14 сыгранных матчей красно-белые (21 очко) занимают шестое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.
«Футбол интересен тем, что всего за два-три тура всё может измениться. Поэтому пусть там, наверху, никто не расслабляется. „Спартак“ наступает. Наши главные конкуренты — «Зенит» и ЦСКА. Но нам в состоянии помешать и «Краснодар» с «Локомотивом». Борьба предстоит серьёзная.
Нам ещё играть с «Зенитом» в Москве. Всё в наших руках. Если продолжим выкладываться по полной, можем закончить сезон выше питерцев. В начале сезона нам было непросто. После ничьих с «Тосно» и «Анжи» чувствовался вокруг какой-то негатив. Но это была чёрная полоса. Думаю, мы её уже преодолели", — сказал Джикия в интервью «Российской газете».