Каррера: уверен, большая часть негатива была адресована «Спартаку» из зависти

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как он относится к критике со стороны общественности, которая была направлена на красно-белых после неудачного старта в текущем сезоне.
«Я никогда не думал бросать команду, ведь я уверен в своих действиях. Решение принимают руководители клуба, они оценивают мою работу и пытаются понять, готов ли я выполнять свои обязанности дальше. Критика зачастую мотивирует, ведь появляется желание доказать тем, кто создаёт вокруг нас негативную атмосферу, что они ошибаются. Я уверен, что большая часть негатива была адресована «Спартаку» из зависти. Она не касалась того, что происходило на поле, просто сложилось ощущение, что кто-то очень хочет дестабилизировать обстановку внутри.
В «Спартаке» не было кризиса. В футболе сложно побеждать постоянно. Посмотрите на другие клубы. Соперники изучают твой стиль игры и постепенно находят управу на тебя.
Такие проблемы — обычное дело для футбола. Я всегда говорил, что выиграть чемпионат России второй раз гораздо сложнее, чем в первый. Каждый матч сложен. Когда ты испытываешь давление, победить ещё сложнее. В прошлом сезоне никто не думал, что «Спартак» будет фаворитом в борьбе за золото, на нас было меньше давления. Но когда ты начинаешь новый сезон в ранге чемпиона, выигрываешь Суперкубок России и стартуешь в Лиге чемпионов, то, разумеется, все ждут повторения прошлогодних успехов. Но это непросто. Может случиться 1000 вещей, которые приведут к различным нюансам. Это характерно не только для «Спартака», но и других команд», — цитирует Карреру RT на русском.