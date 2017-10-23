До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Деменко: если «Краснодар» проиграет, кресло под Шалимовым сильнее закачается

23 октября 2017, понедельник. 19:04 Футбол

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РФПЛ между командами «Локомотив» и «Краснодар».

«Тяжело сегодня придётся «быкам». Но с другой стороны, они на выезде играют в разы лучше, чем дома. Если посмотреть все матчи, можно увидеть, что «Краснодар» ещё никому не уступил вчистую, кроме «Зенита».

Сегодня на московском поле ожидается ничья. Матч будет закрытый. Гости не отойдут от привычной игры и будут показывать в основном контроль мяча, а хозяева постараются подлавливать соперника на контратаках. Если «Краснодар» сегодня проиграет, кресло под Игорем Шалимовым сильнее закачается. Всё-таки проиграли три игры подряд… Это для главного тренера уже звоночек», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.

Лебедев: думаю, если «Краснодар» и проиграет «Локомотиву», Шалимова не уволят
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Краснодар ФК Локомотив Игорь Шалимов Максим Деменко
Новости. Футбол
23 октября 2017, понедельник
19:04 Деменко: если «Краснодар» проиграет, кресло под Шалимовым сильнее закачается
18:56 Инфантино: абсолютно все чемпионаты нуждаются в системе видеопомощника арбитра
18:51 Джикия: если дадут задание персонально играть с Месси — постараюсь закрыть его
18:47 Лебедев: думаю, если «Краснодар» и проиграет «Локомотиву», Шалимова не уволят
18:43 Мораес: ничья с «Шахтёром» — не тот результат, который хотело киевское «Динамо
18:42 Джикия: я склонен к ожирению и набираю вес даже от воздуха
18:32 Мата: в «МЮ» знали, что поражение случится, но АПЛ — это не спринт, а марафон
18:27 Джикия — о борьбе в РФПЛ: пусть наверху не расслабляются, «Спартак» наступает
18:22 Юрист: белорусская федерация не может подать жалобу на игрока «Зенита» Капленко
18:21 Комиссия камбина РФ одобрила проект по штрафам за манипуляции с билетами на ЧМ
18:14 Мбаппе: почему бы не наказывать арбитров после матча, как и футболистов?
18:01 «Локомотив» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
18:01 Кэхилл: сейчас только середина октября, вопрос о титуле АПЛ всё ещё открыт
17:55 «Уфа» сняла странный проморолик с поеданием торта
17:47 Кейн: на каком-то этапе я хочу стать лучшим игроком в мире
17:40 Баста: возможно, у меня больше доводов, чем у кого-либо, почему я болею за ЦСКА
17:33 В. Игнатьев: потенциал у сборной России огромный
17:27 Спаллетти: «Сампдория» находится на одном уровне с «Интером»
17:23 Игроки «Зенита» получили два выходных после игры с ЦСКА
17:21 Клопп заинтересован в трансфере Дракслера, но игрок хочет остаться в «ПСЖ»
17:18 Коутиньо: все голы «Тоттенхэма» «Ливерпулю» можно было бы предотвратить
17:14 Конте: думаю, что у меня невероятные отношения с фанатами «Челси»
17:09 Паскуато: всё написанное про мои претензии к «Крыльям Советов» — неправда
16:54 Новым главным тренером «Эвертона» может стать наставник «Бёрнли»
16:46 Неймар: в матче с «Марселем» фанаты кидали сок, булочки, я мог пообедать на поле
16:41 В «Арсенале» раскритиковали работу арбитра в матче с «Анжи»
16:25 Шевченко: беру полную ответственность за невыход сборной Украины на ЧМ-2018
16:20 Капелло исключил возможное возвращение в «Милан»
16:09 Вице-президент РФС вошёл в состав комитета УЕФА по техническому развитию
16:07 А. Тихонов: «Крылья Советов» и «Рубин» сейчас находятся на разных полюсах
16:00 Капитан женской сборной США — первая девушка, присоединившаяся к акции Маты
15:41 Сборная Казахстана может провести товарищеский матч с Аргентиной
15:35 «Эвертон» объявил об увольнении Кумана с поста главного тренера
15:28 Монтоливо отказался брать капитанскую повязку у Бонуччи
15:21 Полузащитник Гулиев: очень приятно отличиться в Премьер-Лиге, давно этого хотел
15:10 Гришин: надеюсь, Кучаеву звёздная болезнь не грозит – он скромный парень
14:55 В «Баварии» сообщили, что Мюллер пропустит около трёх недель
14:53 Галактионов: прогресс Кучаева не удивил – мы знали, что это качественный игрок
14:29 Гол Джеко признан лучшим в 3-м туре ЛЧ, мяч Глушакова занял третье место
14:28 В Кубке Таиланда вратарь пропустил пенальти, убежав праздновать промах соперника
14:20 Каррера: Черчесов ведёт очень хорошую работу в сборной России
14:06 «ПСЖ» и «Селтик» оштрафованы в сумме на € 15 тыс. по итогам матча Лиги чемпионов
14:02 Билеты на матч «Севилья» — «Спартак» не поступят в свободную продажу
14:01 Пашалич вызван в сборную Хорватии на стыковые матчи ЧМ-2018 с Грецией
13:52 Три человека серьёзно пострадали во время драки фанатов в Брюгге
Все новости RSS
Партнерский контент