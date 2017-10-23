Деменко: если «Краснодар» проиграет, кресло под Шалимовым сильнее закачается

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РФПЛ между командами «Локомотив» и «Краснодар».
«Тяжело сегодня придётся «быкам». Но с другой стороны, они на выезде играют в разы лучше, чем дома. Если посмотреть все матчи, можно увидеть, что «Краснодар» ещё никому не уступил вчистую, кроме «Зенита».
Сегодня на московском поле ожидается ничья. Матч будет закрытый. Гости не отойдут от привычной игры и будут показывать в основном контроль мяча, а хозяева постараются подлавливать соперника на контратаках. Если «Краснодар» сегодня проиграет, кресло под Игорем Шалимовым сильнее закачается. Всё-таки проиграли три игры подряд… Это для главного тренера уже звоночек», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.