Лебедев: думаю, если «Краснодар» и проиграет «Локомотиву», Шалимова не уволят

Член исполкома РФС и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РФПЛ между командами «Локомотив» и «Краснодар».
«Сегодня ожидается серьёзная и бескомпромиссная борьба. «Краснодар» проиграл три матча подряд, и ему необходима реабилитация, чтобы не выпадать из гонки за чемпионство. А «Локомотив», в свою очередь, с этой победой сможет наконец догнать «Зенит». У команды Юрия Сёмина идёт трудный игровой отрезок. «Шериф», «Краснодар», «Зенит», ЦСКА – настоящая проверка амбиций «железнодорожников». Плюс они проиграли «Уфе» в последней игре. Им тоже, как и «Краснодару», нужно реабилитироваться в глазах болельщиков. В сегодняшнем матче будет забито два-три мяча, и уж точно не один.
Не совсем разумно увольнять тренера за четыре-пять туров до зимнего перерыва. Тем более что мы видим «быков» наверху турнирной таблицы, в пятёрке. РФПЛ – это не Ла Лига, где в случае отставания от «Барселоны» на восемь очков ты автоматически в ауте. Мы сейчас наблюдаем, как «Спартак» поднялся со дна. Так что у нас всё возможно. А насчёт Игоря Шалимова пусть решает Галицкий. Но я думаю, что если сегодня и проиграет «Краснодар», главный тренер уволен не будет. Только если не уйдёт сам», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.