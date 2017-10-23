Реднапп: готов возглавить сборную Шотландии, но не думаю, что у меня есть шансы

Известный британский специалист Гарри Реднапп признался, что готов возглавить сборную Шотландии.
«Конечно, я заинтересован, это фантастическая работа. Думаю, Гордон Страчан сделал все что мог. Не считаю, что у меня есть шансы, но тому, кто займёт этот пост, не придётся жалеть», — сказал тренер в интервью BBC.
Гордон Страчан, который руководил национальной командой с 2013 года, был освобождён от занимаемой должности в первой половине октября. Вместе с 60-летним специалистом сборную покинул и его помощник Марк Макги.
Мойес хочет возглавить сборную Шотландии