Жиру получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года

Гол форварда «Арсенала» Оливье Жиру, забившего пяткой в ворота «Кристал Пэлас», признан самым красивым в 2017 году по версии ФИФА.
Жиру получил премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается с 2009 года футболисту (независимо от пола), забившему самый красивый гол года. Обладателями титула становились Криштиану Роналду, Хамит Алтынтоп, Неймар, Мирослав Стох, Златан Ибрагимович, Хамес Родригес, Фаиз Субри и Венделл Лира.
Помимо Жиру, на премию Пушкаша претендовали Дейна Кастельянос (женская сборная Венесуэлы U-17, 24.10.2016) и Оскарине Масулуке («Барока», 04.12.2016). Видео голов можно посмотреть в YouTube.
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