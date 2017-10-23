Сёмин: в матче «Зенит» — «Локомотив» хотелось бы суперобъективности

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Хорошая игра, причём очень дисциплинированная. Сегодня была настоящая команда, которая боролась в этот день за первое место. Конечно, с фаворитом играем в Питере в следующем туре. Будет полный стадион. Были бы только видеоповторы – вот было бы замечательно! Хотелось бы суперобъективности. Я оценил это в Тирасполе – если в Молдавии есть такая система, то и в России должна быть.
У меня нет претензий к бригаде этого матча. У меня бывают иной раз во время матча. Но тут был один эпизод – он ошибся, а мы гол забили.
Мы ещё не были в роли, в которой оказались сейчас. Поэтому сложно оценить это. Сегодня такой момент – для нас очень важный – я в очередной раз увидел, что у нас есть команда из игроков, которые готовы выполнять задания, много работать и проявляют свои индивидуальные качества. Я говорил, что лучший матч был с «Динамо». Нет, такой был сегодня!" — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.