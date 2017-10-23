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Деменко: после поражения от «Локомотива» Галицкий задумается о будущем Шалимова

23 октября 2017, понедельник. 22:28 Футбол

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал поражение «быков» в выездном матче 14-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:2). «Быки» потерпели четвёртое подряд поражение в чемпионате.

«Не понимаю, что происходит с „Краснодаром“. Стоит отметить, что сегодня он играл против серьёзного и крепкого соперника. Но поражений у „Краснодара“ за последнее время слишком много. Пять поражений подряд — это уже серьёзная проблема. Решать, оставлять ли Игоря Шалимова на посту главного тренера, будет Сергей Галицкий. Наверное, после этого матча он задумается о будущем Шалимова. Мне кажется, что он оставит его до перерыва. Но произойти может всё что угодно.

Надо понимать, на кого менять. Если на иностранца, то ему точно понадобится время на адаптацию. Среди свободных российских специалистов я сейчас не вижу, кто бы мог возглавить «Краснодар». Уверен, Галицкий всё взвесит и примет верное решение», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Шалимов: «Краснодар» эмоционально опустошён, наверняка есть какой-то кризис
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар ФК Локомотив Игорь Шалимов Максим Деменко Сергей Галицкий
Новости. Футбол
23 октября 2017, понедельник
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