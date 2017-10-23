Ал. Миранчук: раньше было тяжело играть без брата, но эта разлука была на руку

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Я просто оказался в штрафной в нужное время. Самое главное, что я там был и нанёс удар. А рикошет — это часть игры. Поэтому здорово, что забил. Раньше, безусловно, было тяжело играть без брата. Но, как мы поняли, эта разлука была на руку. Сейчас всё нормализовалось. Остаётся только наладить реализацию, и тогда будем выходить на новый уровень.
Я уже сто игр провёл, просто мы с Антоном начали очень рано. Могли тогда ещё выиграть чемпионат, шли на первом месте, но упустили, к сожалению, лидерство в концовке, потеряв очки с „Ростовом“. Сейчас тоже приятно, но все понимают, что всё только начинается. Самое интересное ещё впереди.
Моя травма на тренировке после контакта с Тарасовым? Был футбольный эпизод. Никакого умысла, просто недопонимание какое-то получилось. Повреждение небольшое, но в игре всё равно было некомфортно. Хотя это не оправдание. Просто говорю, что мне ещё нужно немного времени, чтобы полностью избавиться от дискомфорта», — сказал игрок в эфире «8-16».