Начавший сезон Серии А с 9 поражений подряд «Беневенто» сменил главного тренера

Начавший сезон итальянской Серии А с девяти поражений подряд «Беневенто» сменил главного тренера. Клуб уволил Марко Барони, заменив его на Роберто де Церби, информирует пресс-служба «Беневенто».
Также работы лишился спортивный директор Сальваторе Ди Сомма и тренерский штаб Барони. 38-летний Роберто де Церби известен по работе с «Фоджей» и «Палермо».
На данный момент в турнирной таблице итальянской Серии А «Беневенто» с нулем очков занимает последнее место. В девяти матчах команда забила 2 мяча, пропустив 22 раза.