Рыбусь: через шесть дней «Локомотив» поедет в Питер биться за первое место

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«В конце игры у нас начались небольшие проблемы. Нужно было выйти и помочь Мише Лысову в обороне. Так получилось, что я мог и забить, но в том эпизоде слишком высоко отскочил мяч. Зато заработал штрафной, который исполнил Фернандеш. Мы поставили эффектную точку в матче. Через шесть дней едем в Питер биться за первое место.
«Зенит» давно объявили чемпионом? Пусть говорят, а мы будем делать свое дело. Посмотрим, что будет в конце. Обидно, что проиграли матчи соперникам, которые ниже в таблице. Возможно, не хватает концентрации. Если мы хотим чего-то добиться, нужно побеждать дома. В этом матче все ребята бились друг за друга.
У нас хорошая конкуренция, что не может не радовать. Ранее я провёл два матча по 90 минут за пять дней. На этот раз тренер решил оставить меня в запасе и выпустить на замену. Вышел на свою привычную позицию», — цитирует игрока пресс-служба ФК «Локомотив».