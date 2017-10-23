Ал. Миранчук: брат всё правильно делал, но сейчас всё равно пойду «напихаю» ему

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Это очень важная победа. По игре было видно, что все настроены на матч, заряжены. Футбольный бог нас благословил. Поедем в Питер с такими же мыслями, как и на любой выезд, – с настроем, хотим добиться победы.
Мне не принципиально, на кого гол запишут. Хорошо, что мы все там оказались, насытили зону. Удача улыбнулась Фарфану.
Когда с братом вдвоём выходили к воротам и он не отдал передачу, Антон всё правильно сделал – там защитник перекрывал. Но сейчас всё равно пойду «напихаю» ему: такие моменты не исполнять", — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.