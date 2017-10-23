Головин: «Зенит» очень грязно играл, и это сопутствовало всем стычкам

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин прокомментировал ничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 0:0.
«Мы прекрасно и без тренера понимали, что очень плохо провели первый тайм с „Базелем“. Не было никакой агрессии, остроты у чужих ворот. С „Зенитом“ играли намного лучше, и только не повезло с тем, что не забили. Мне показалось, что гости очень грязно играли, и это сопутствовало всем стычкам», — сказал игрок в эфире «8-16».
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