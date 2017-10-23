«Жирона» одержала первую победу в чемпионате Испании с августа

«Жирона» выиграла у «Депортиво» в матче девятого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
У гостей отличились Франсиско Адай, который реализовал пенальти, и Кристиан Португес. Единственный мяч хозяев с 11-метровой отметки забил Лукас Перес.
«Жирона» одержала первую победу в чемпионате Испании с 26 августа и с 9 очками поднялась на 15-е место в турнирной таблице. «Депортиво», который набрал 8 баллов, опустился на 16-ю строчку.