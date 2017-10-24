Пеле: Роналду пишет историю футбола!

Легендарный бразильский нападающий Пеле поздравил форварда «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который был признан лучшим футболистом 2017 года по версии ФИФА. Он опередил в споре за это звание Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («Барселона»/«ПСЖ»).
«Поздравляю Криштиану с завоеванием приза лучшему игроку ФИФА! Ты пишешь историю футбола!», — написал Пеле в «Твиттере».
В этом году Роналду выиграл с «Реалом» чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2016/17, забив 12 голов в 13 матчах.
Криштиану Роналду — лучший футболист 2017 года