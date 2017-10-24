Выступающие в России капитаны сборных выбрали тройки лучших игроков года

Обнародованы итоги голосования по выбору лучшего игрока года капитанов национальных команд, выступающих в российском первенстве. Так, защитник «Зенита» и капитан сборной Сербии Бранислав Иванович отдал предпочтение Криштиану Роналду, Лионелю Месси и Неймару.
Защитник «Краснодара» и капитан национальной команды Швеции Андреас Гранквист проголосовал за Криштиану Роналду, Златана Ибрагимовича и Джанлуиджи Буффона. Одноклубник Гранквиста и капитан сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе включил в свою тройку Лионеля Месси, Марсело и Неймара.
Акинфеев проголосовал за Роналду, Видаля и Буффона